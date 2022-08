Kanepi tuli kaotusseisust välja ja tagas koha poolfinaalis

Avasetis lõi Kanepi koguni üheksa serviässa, mis aitas tal 4:1 juhtima minna. Seejärel leidis parema mängurütmi Kalinskaja, kes murdis peagi Kanepi servi ja viigistas seisu 4:4-le. Järgnevates geimides vahetasid naised geimivõite, kuid kiires lõppmängus võttis Kalinskaja 7:4 võidu.

Teise seti alguses haaras Kalinskaja kiirelt 3:0 eduseisu, kuid Kanepi võitluseta ei taganenud ja viigistas seisu 3:3-le. Üheksandas geimis murdis Kanepi venelanna servi ja võttis lõpuks 6:4 setivõidu.

Kolmandas setis läks Kanepi kahe murde toel 5:2 juhtima. Kalinskaja vastas servimurdega, aga Kanepi murdis omakorda kohe vastu ja teenis 6:3 setivõidu ning pääsu poolfinaali.

Comeback Kaia!@KanepiKaia becomes the first player from Estonia to reach the semifinals at the #CitiOpen defeating Kalinskaya 6-7(4), 6-4, 6-3 pic.twitter.com/GVn54lnCED