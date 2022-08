Murray kukkus Washingtoni turniiril välja juba esimeses ringis

Endine maailma esireket ja praegune 50. reket kommenteeris USA lahtistele pääsemise võimalusi järgnevalt: "See on endiselt võimalik, kuid ma pean kindlasti mängima paremini kui mängisin Ymeri vastu."

Mõlemad mängijad nägid füüsiliselt kõvasti vaeva, kuid Ymer alistas Murray lausa 80 minutit kestnud pingelises esimeses setis. Matš kestis kokku lausa kaks tundi ja 52 minutit.

Ymer murdis viimases setis Murray servi kolmel korral murda ja läheb järgmises ringis vastamisi Aslan Karatseviga.

"Ma arvan, et ta tundus teises setis veidi krampis olevat, kuid taastus pärast seti lõpus toimunud pausi väga hästi," ütles Murray.

"Ta läks end veidi jahutama ning taastus kolmandaks hästi, mina aga mitte. Jah, see on lihtsalt masendav," lisas Murray. "Siin on tõesti väga kuum ja niiske. Tavaliselt naudin sellistes tingimustes mängimist."

"Ma olen kahel viimasel turniiril kuumuse ja niiskusega raskustes olnud. Pean oma meeskonnaga seda veidi vaatama ja uurima, miks see nii on ja tegema mõned muudatused," kommenteeris Murray.