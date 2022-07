Kontaveit alistas Eesti juurtega rootslanna ja sammus veerandfinaali

Kontaveit teenis matši avageimis kaks murdepalli, millest teise ta ka realiseeris ja asus esimest setti juhtima. Järgmises geimis jäi Kontaveit enda pallingul kiirelt kaotusseisu ja Peterson viigistas.

Naised vahetasid korra geimivõite, misjärel hakkas Kontaveit oluliselt kindlamalt mängima, sest järgnevates geimides murdis ta rootslanna servi veel kahel korral ja andis vastasele ainult ühe geimi. Eestlanna teenis lõpuks 6:3 setivõidu.

Teist setti läks Kontaveit kiirelt 2:1 juhtima. Peterson ei suutnud enda servigeimis võtta ainsatki punkti ja eestlanna edu kasvas 4:1-le. Järgmises geimis tegi Kontaveit mitu lihtviga ja rootslanna võttis geimivõidu, ent Kontaveit tegi kiired korrektuurid ja võitis viimased kaks geimi kindlalt, teenides 6:2 setivõidu.

7- Anett #Kontaveit claimed her third victory over Rebecca #Peterson, in Hamburg, and is now 7-0 against Swedish opponents in her career, including Qualifying and Billie Jean King Cup matches. Unbreakable. @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/CwN4ubU4O0