Rovanperä kerkis päeva viimase katsega liidriks, Tänak kaotas palju aega

Esimest täispikka võistluspäeva alustas suurepäraselt Toyota sõitja Elfyn Evans, kes võitis kõik hommikupoolikul kavas olnud neli kiiruskatset. Ott Tänak oli kaks korda teine ja kaks korda kolmas, kuid sai FIA-lt reeglite rikkumise tõttu kümnesekundilise karistuse ja kaotas pärastlõunast läbimist alustades kolmandana 22,5 sekundit. Saarlane kurtis hommikuste katsete ajal, et peab masinaga võitlema ning tal ei õnnestu sajaprotsendiliselt sõita.

Esimene hommik sai juba saatuslikuks Craig Breeni Fordile, kui iirlane libises ühes vasakkurvis sõidujoonest ja ka teelt välja ning lõhkus esivedrustuse. M-Sport kinnitas, et Breen peab päeva pooleli jätma, samuti langes hiljem konkurentsist Hayden Paddon, kes andis positiivse koroonaproovi.

Õhtul tabas Lõuna-Eestit tugev vihmasadu, millest pääses kõige kuivema nahaga esimesena startinud Rovanperä: soomlane edestas päeva viimasel katsel lähimaid konkurente Evansit ja Tänakut enam kui 20 sekundiga ning kerkis päeva lõpuks kindlaks liidriks.

Eestlast segas probleem soojapuhuriga, mistõttu läks tal esiklaas uduseks; Evans külastas põõsaid ning seetõttu alustab Rovanperä viimast päeva 11,7-sekundilise eduga Evansi ning 44,3-sekundilise eduga Tänaku ees.

Rally Estonia üldseis pärast reedest võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Neljapäevane võistluspäev:

Neljapäeva hommikul toimunud testikatsel näitasid alguses head minekut ralli mullune võitja Kalle Rovanperä (Toyota) ja tema tiimikaaslasest kaasmaalane Esapekka Lappi, kes hoidsid pikalt kaksikedu.

Neljandal läbimisel kirja läinud ajaga 2.54,0 läks testikatse lõpus liidriks Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes edestas Rovanperäd lõpuks 0,4 sekundiga. Hommikuse parima aja sõitis aga ikkagi välja Lappi, kes käis rajal viis korda ning sai neist viimasel kirja 2.53,3. Ott Tänak, kelle kõrval istus neljandal läbimisel tennisetäht Anett Kontaveit, sai kirja aja 2.55,0 ja oli neljas.

Testikatse lõppes kehvasti Takamoto Katsuta jaoks, kes keeras oma Toyota neljandal läbimisel üle katuse.

Õhtusel lühikesel avakatsel oli kiireim mees Craig Breen (Ford), kes sai 1,66-kilomeetrisel rajal kirja aja 1.38,7. Seitse meest mahtusid ühe sekundi sisse, Tänak kaotas pool sekundit ja oli viies.

Enne võistlust:

Eesti ralli eel on MM-sarja kindlaks üldliidriks kuuest etapist neli võitnud Kalle Rovanperä (Toyota) 145 punktiga. Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak järgnevad talle vastavalt 80 ja 62 punktiga, soomlase tiimikaslasel Takamoto Katsutal on samuti 62 silma.

Tänak võitis koduradadel vahemikus 2018-21 kolm korda järjest, mullu tuli tal aga rehvipurunemise tõttu juba reedel katkestada ning võit läks Rovanperäle.

Koos Rally Estoniaga peetakse Lõuna-Eesti teedel ühtlasi Eesti meistrivõistluste neljandaks etapiks. "Stardis on WRC arvestuses 42 ekipaaži, Eesti meistrivõistluste arvestuses 66 ekipaaži ja ralli korraldusega sellel nädalavahetusel on seotud umbes 3500 inimest. See kamp on päris suur," kommenteeris peakorraldaja Urmo Aava kolmapäeval ERR-ile.

"Isiklikult sooviksin kodus loomulikult võidule sõita, aga meie fookus on suuresti sellel, et saaksime hakata rallisid lõpetama ilma suurema stressita, võrreldes meie konkurentidega, kes ajavad kiirust taga. Jõupositsiooni meil kindlasti ei ole, aga omalt poolt anname maksimumpanuse tulemusse," selgitas Tänak võistluse eel.

Ralli ajakava:

Neljapäev:

Kell 9.01 - Testikatse Abissaare (6,23 km)

Kell 20.38 - SS1 ERM 1 (1,66 km)

Reede:

Kell 7.45 - SS2 Peipsiääre 1 (24,35 km)

Kell 8.43 - SS3 Mustvee 1 (17,09 km)

Kell 10.26 - SS4 Raanitsa 1 (21,45 km)

Kell 11.29 - SS5 Vastsemõisa 1 (6,70 km)

Kell 13.38 - Hoolduspaus

Kell 15.16 - SS6 Peipsiääre 2 (24,35 km)

Kell 16.14 - SS7 Mustvee 2 (17,09 km)

Kell 17.57 - SS8 Raanitsa 2 (21,45 km)

Kell 19.00 - SS9 Vastsemõisa 2 (6,70 km)

Laupäev:

Kell 9.03 - SS10 Elva 1 (11,73 km)

Kell 10.16 - SS11 Mäeküla 1 (10,27 km)

Kell 11.08 - SS12 Otepää 1 (17,08 km)

Kell 12.02 - SS13 Neeruti 1 (7,60 km)

Kell 13.50 - Hoolduspaus

Kell 15.08 - SS14 Elva 2 (11,73 km)

Kell 16.16 - SS15 Mäeküla 2 (10,27 km)

Kell 17.08 - SS16 Otepää 2 (17,08 km)

Kell 18.02 - SS17 Neeruti 2 (7,60 km)

Kell 19.08 - SS18 ERM 2 (1,66 km)

Pühapäev:

Kell 6.48 - SS19 Raadi 1 (6,56 km)

Kell 8.16 - SS20 Kanepi 1 (16,48 km)

Kell 9.08 - SS21 Kambja 1 (15,95 km)

Kell 11.00 - SS2 Raadi 2 (6,56 km)

Kell 12.28 - SS23 Kanepi 2 (16,48 km)

Kell 14.18 - SS24 Kambja 2 (15,95 km)