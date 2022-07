Rally Estonia raja ääres näeb ekraanidelt otseülekannet enam kui 50 kohas

Lisaks rajaäärsele otsepildile saab ralli kiiruskatseid jälgida Eesti telekanalites TV3 ja TV3 Sport ning WRC+ All Live ülekannetes. Kokku jälgivad Rally Estonia WRC etappi sajad miljonid inimesed üle kogu maailma, Brasiiliast Jaapanini ja Lõuna-Aafrikast Norrani, teatas Levira.

"Levira varustab sel aastal signaaliga LED-ekraane, mis jaotuvad Tartu, Otepää ning teiste Rally Estonia WRC etapi pealtvaatajate alade vahel. Osa ekraane on mobiilsed ehk liiguvad kiiruskatsete vaheajal ühest kohast teise vastavalt sellele, kus on kõige põnevamad kohad. Suurim ekraan pindalaga 142 ruutmeetrit asub ralli autasustamispoodiumil," märkis Levira turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Kurell.

Lisaks edastab Levira ametlikku ralliraadiot, mida saab kuulata Tartus sagedusel 92,9 MHz ja Valgjärvel sagedusel 107,8 MHz ning Star FM-i kodulehel.

"Levira on olnud Rally Estonia pikaajaline partner ja palju panustanud meie arengusse ning korraldusse. Aastaid tagasi hakkas Levira aitama meid ülekannetega ja tootis ise WRC promootorile pilti. Täna on nad WRC head partnerid ja on telepildi tootmise produktsioonis ülemaailmsed tipptegijad. Oleme koos kasvanud ja arenenud. Levira tiimiga on alati super koostööd teha," ütles WRC Rally Estonia direktor Urmo Aava.

"Levira suurim ülekandejaam ehk HD3 asub tänavu taas Eesti Rahva Muuseumi juures, kust see saadab Rally Estonia WRC etapi tarbeks toodetud signaalid Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA juhtimiskeskusesse. HD3 kaudu edastatakse WRC-autode GPS-signaale, WRC TV-d ning ralli nullauto ja tankimisalade signaale. Tavalisest suuremat ülekannet on oodata PowerStage'i lõpupoodiumilt, millele aitab kaasa Levira ülekandejaam HD1," ütles Levira TV tootmise juht Kulno Kägu.

Levira on rallil WRC etapi ülekandeid tootva NEP Finlandi koostööpartner. WRC+ All Live telepildi tootmisega on otseselt seotud ka Levira satelliitside operaator ning ettevõtte satelliitside liikuv tehnika.