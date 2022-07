Rally Estonia peakorraldaja: tänavune ralli on läbi aegade parim

Rally Estonia võistluskeskus on taas Raadil Eesti rahva muuseumis, kus kolmapäeval andsid autodele viimast lihvi WRC tiimide mehaanikud. Rally peakorraldaja Urmo Aava sõnul rajaga tutvumisel tiimidel probleeme polnud. Teisipäevase tormi ja vihmaga rajale langed puud on ära koristatud.

"Puid langes eile suhteliselt palju aga Päästeamet ja meie korraldajad, kes olid katsetel on head tööd teinud. Täna ma ei ole kuulnud, et rajaga tutvumisel mingisuguseid muresid oleks olnud. Ma arvan, et kõik saab korda ja ei pea sellepärast muretsema," ütles Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava kolmapäeval.

Rally Estonia on maailmameistrivõistluste sarjas tänavu seitsmendaks etapiks ja samas peetakse ka Eesti meistrivõistluste neljas etapp.

"Stardis on WRC arvestuses 42 ekipaaži, Eesti meistrivõistluste arvestuses 66 ekipaaži ja ralli korraldusega sellel nädalavahetusel on seotud umbes 3500 inimest. See kamp on päris suur," kommenteeris Aava.

Tiitlikaistjana asub starti Toyota tiimi esinumber soomlane Kalle Rovanperä, kes on ka MM-sarja ülekaalukas liider. Teda ja Fordi esinumbrit, iirlast Craig Breeni peab Urmo Aava kodurajal Hyundaiga kihutama hakkavate Ott Tänaku ja Martin Järveoja peamisteks rivaalideks.

Aava sõnul on tänavune Rally Estonia läbi aegade parim. MM-ralli rajad on Lõuna-Eestis aukartustäratavad, keerulised, kiired, tehnilised, hüppeid on palju. Raja äärde ootab Aava mullusega võrreldavat fännide arvu.

"Suurusjärgus tuleb sama rahvaarv nagu eelmisel aastal ja kes nüüd ei ole veel piletit ostnud ja kardab, et peaks ummikutes ootama, siis ma seda ohtu ei näe. Katsed on piisavalt hajutatud ja kogu logistiline plaan on väga hästi tehtud, et saab mõnusalt rallit jälgida," lisas Aava.

MM-ralli 24 kiiruskatsest esimene kihutatakse homme õhtul Tartus Raadi mõisa pargis.