DirtFish: Rally Estonia marsruut vormiti juba tuhandeid aastaid tagasi

Rally Estonia korraldaja Urmo Aava rääkis ralliportaali DirtFish ajakirjanikule David Evansile, et võistlusmarsruuti on aidanud planeerida ja korrigeerida nii viimane jääaeg kui ka hiljutisemad ilmastikutingimused.

"Sellel nädalal toimuva Rally Estonia marsruut planeeriti tegelikult tuhandeid aastaid tagasi. Tõsiselt. Et olla täpsem, toimus see umbes 15 000 aastat tagasi: viimase jääaja lõpus," alustas Evans eelvaadet.

"Urmo Aava pole ainult kaunis riigis toimuva suurepärase ralli korraldaja, ta on ka tõsine geoloog ja väga osav sõitja," jätkab Evans, tsiteerides siis Aavat ennast: "meil ei ole mägesid, aga meil on hüppekaid. Meil on künklik maastik, mis tuleneb viimasest jääajast tuhandete aastate eest. See tõi Skandinaaviast hulgaliselt pinnast ning just see maastik teeb uued sektsioonid nii põnevaks," sõnas korraldaja.

Evans toob välja, et künklikud katsed pakkusid küll hooaja suurimaid hüppeid, kuid see pole alati parim nähtus: näiteks vigastas eelmisel hooajal maandudes selga Takamoto Katsuta kaardilugeja Dan Barritt ning üle-eelmisel aastal langes küngaste ohvriks Elfyn Evans.

"Nüüd on hüpped palju naturaalsemad," kinnitas Aava DirtFishile. "Nüüd on üle käinud paar talve ja suve ning pinnas on muutunud. Samuti töötame greiderdamise ajal ka rampidega, masinad kärbivad töö käigus iga kord künkaid ning tulemuseks on palju sujuvamad hüpped. Olen neil teedel sõitnud ja sellest tuleb tõeline ralli tõelistel teedel. Arvan, et sellest tuleb ajaloo parim Rally Estonia," tõdes Aava.