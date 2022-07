Tänak: kiirus võrreldes teistega väga hea ei ole

Autoralli MM-hooaja seitsmendal etapil Rally Estonial said kolmanda koha Ott Tänak ja Martin Järveoja. Punktikatselt Eesti rallipaarile punkte paraku ei tulnud. Tänaku sõnul on tulemus pettumust valmistav, kuna Toyotadega oli keeruline konkureerida.

Pühapäeval võitlesid piloodid eeskätt raske ilmaga, sest vahed olid kärisenud väga suureks. Pierre-Louis Loubet ja Gus Greensmith'i hommikused katkestamised tippkonkurentsis seisu ei mõjutanud.

Huvitavaks läks pärastlõunal, kui vihmasadu oli kohati metsik. Mitmed sõitjad nimetasid ralli lõpetanud Kambja punktikatset oma elu raskeimaks kruusakatseks.

Soomlast Kalle Rovanperät ei seganud aga miski. Ta võitis nii ralli kui punktikatse. Edu teise Toyota sõitja Elfyn Evansi ees oli üks minut. Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja jõudsid Hyundaiga pjedestaali kolmandale astmele. Rovanperäst jäädi maha ühe minuti ja 55 sekundiga.

"Arvestades olukorda, positiivne. Arvestades isiklikke ootusi, kindlasti mitte nii väga positiivne. Aga suures pildis ralli on lõpetatud. Üks kõige keerulisemaid Rally Estonia'id, mis ma ise siin Eestis ka sõitnud olen. Ilm ikkagi oli paras loterii ja midagi lihtsat ei olnud. Aga me oleme täna autoga kodus, auto on ühes tükis. Konkurentsis küll ei olnud, aga punktid sellegipoolest," kommenteeris Ott Tänak.

Tänaku ja Järveoja masinal kadusid täna pärastlõunal tagumised pidurid. Punktikatsel tuli leppida kuuenda kohaga.

"Ikka ju teeb ärevaks, kui pidurid ära kaovad, aga siis oli aru saada, et midagi ikkagi seal oli alles. Selles mõttes täitsa ära nad õnneks ei kadunud," sõnas Martin Järveoja.

"Ilmselgelt, see kodune võistlus motiveerib väga. Isegi, kui see kõik tuli väga raskelt ja keeruliselt, siis kodune ühiskond siin kindlasti motiveeris pingutama ja isegi natuke rohkem, kui pingutama. Tegelikult meie kiirus võrreldes teistega hetkel väga hea ei ole, aga ma arvan, et rahva tugi oli kindlasti suur," lisas Tänak.

21-aastane soomlane Kalle Rovanperä sai oma esimese MM-etapivõidu aasta aega tagasi just Rally Estonial. Vahepealse ajaga on ta kerkinud rallimaailma valitsejaks.

Rovanperä juhib MM-sarja 83 punktilise eduga Eestis neljandaks jäänud Thierry Neuville'i ees. Üldarvestuses neljandaks langenud Tänak kaotab liidrile 98 punktiga.

"Loomulikult on karjääri esimene WRC-ralli võit erilisem. Aga ma arvan, et eelmise aastaga võrreldes on meil palju rohkem kogemusi. Me suudame autos ennast palju mugavamalt tunda ja erinevate olukordadega veidi paremini hakkama saada," kommenteeris Rovanperä.

Juunior-WRC arvestuses võitles vapralt Robert Virves. Oma uue rootslannast kaardilugejaga võitis Virves täna kõik kuus kiiruskatset ja tuli kokkuvõttes teiseks. Nii säilis võimalus heidelda Kreeka rallil juunior-WRC tiitli eest.

"Vaatamata sellele, et meil reedel oli väike eksimus, millega andsime päris palju aega ära, siis võib-olla lõppude lõpuks sellest oli natukene kasu ka. Kõige olulisem oli see, et kiirus oli olemas ja seda igas olus. Punktiseis on nüüd päris hea," kommenteeris Virves.

Reetlikud tingimused punktikatsel põhjustasid selle, et Hyundai meeskonnast ei saanud keegi sealt punkte ning kõik kolm rallipaari said üritusele närvesööva lõpu.

"Esimest korda elus polnud ma Eestis konkurentsivõimeline, nii et see on natuke masendav. Kahjuks oleme sellises olukorras. Tegime kõik, mis suutsime, kuid kolmas koht on pettumus," ütles Tänak pressikonverentsil.

Kuigi Hyundai kiirus ei olnud Eesti teedel konkurentsivõimeline, on siiski positiivseid asju, mida rallilt kaasa võtta. 24 kiiruskatse vältel ei tekkinud ühelgi Hyundaiga sõitval meeskonnal suuri tehnilisi probleeme.

"Tõeliselt positiivne on kilomeetrite arv, mille oleme suutnud kõigi kolme autoga läbida. Nüüd peame hindama oma järgmisi arengusamme. Eesti fännid on näidanud, et nad on kirglikud ja toetavad, seega olen neile selle eest tänulik. Kahju, et me ei olnud konkurentsivõimelised," lisas Tänak.

Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville lõpetas ralli neljandal kohal.

"Meie jaoks on olnud raske ja väljakutseid pakkuv nädalavahetus. Ma ei ole end autos mugavalt tundnud. Isegi tänane Power Stage ei läinud hästi, kuna ma ei näinud algusest peale mitte midagi. Kuidagi suutsime välja tulla neljanda positsiooniga, mis on tõesti parim, mida sellel üritusel oodata oskasime. Meie konkurendid olid väga tugevad ja Ott sõitis väga hästi. Meeskonnakaaslase seljataha jäämine oli parim, mis me suutsime. Jääme positiivseks ja jätkame võitlust ning alati on lootust edusammudele," ütles Neuville.

MM-sari jätkub kolme nädala pärast toimuva Soome ralliga.