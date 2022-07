Tänak: peame autot rohkem arendama

Peale teist pikka võistluspäeva on Rovanperä kindlalt rallit juhtimas ning järjekordse võidu poole liikumas. Ott Tänak ja Martin Järveoja on hoidmas kindlalt kolmandat kohta. Vaatama kaotusele kahele liidrile, on Tänak ja Järveoja suutnud tiimikaaslase Thierry Neuville'i turvalises kauguses hoida. Neuville kaotab neljandana 2.20,2 liidrile.

"See on olnud sujuv päev ilma draamadeta. Oleme autoga häid edusamme teinud, nii et sellest vaatevinklist on päev olnud produktiivne. Oleme teinud kõik endast oleneva, et leida positiivset edasiminekut, pidades silmas Soome rallit," ütles Tänak.

Järjepidevus on Eesti meeskonna jaoks olnud laupäeval võtmetähtsusega, sest suudeti hoida kolmandat kohta. Tänak ja Järveoja said kirja kuus esikolme etapiaega, sealhulgas Mäeküla kordusetapil olid nad kiiruselt teised.

"Kindlasti oleme leidnud valdkondi, kus autot parandada, potentsiaal on olemas. Kindlasti peame autot rohkem arendama, kuid see on olnud julgustav. Jäänud on vaid üks päev ja meie positsiooni osas pole väga palju vaja pingutada," lisas Tänak.

"Ralli ise on siiski päris huvitav, kuna tingimused muutuvad pidevalt ja me peame suutma keskenduda," ütles Tänak.

Ralli viimasel päeval ootab võistlejaid ees kuus kiiruskatset.