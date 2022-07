Breen: Eesti ralli on meid minevikus hästi teeninud

"Ootan Eestit muidugi väga, sest see on ralli, mis on meid varem hästi teeninud. Oleme nüüd paar korda pjedestaalil olnud. Ausalt, ma ei jõua ära oodata, kuna see on juba kolmas ralli järjest, millega olen väga tuttav ja tunnen end mugavalt. Ma ei tunne end Eestisse suundudes võõrana, vaid ma tean, mis mind ees ootab," ütles Breen.

M-Spordi roolis tuleb rajale lausa neli sõitjat. Lisaks Breenile sõidavad tiimis ka veel Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet ja Adrien Fourmaux. WRC2 klassis istub roolitaha Jari Huttunen, kes teeb Rally Estoniale järgneval Soome rallil oma WRC debüüdi.

"Ootan väga Rally Estoniat. Eelmisel aastal oli meil juba hea minek ja asjad läksid enne mõningaid probleeme väga hästi. Seega näitasime, et suudame kindlasti autot niimoodi ette valmistada, et see toimiks," sõnas Greensmith.

"Sardiinia oli meie jaoks edukas etapp ja ma tunnen end autos väga hästi. Eesti on oma kiirete teedega suureks väljakutseks, kuid ootame seda põnevusega. Alustasime eelmisel aastal hästi ja olen selle hooaja sündmustest seni palju õppinud, nii et arvan, et see tuleb hea võistlus. Keskendume sellele, et mitte vigu teha ja loodetavasti saame hea tulemuse," ütles Huttunen.

Craig Breen paikneb parima Fordiga sõitjana MM-sarja punktitabelis viiendal kohal 60 punktiga.