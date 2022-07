Rally Estonial jahitakse ka Eesti meistrivõistluste punkte

Käesoleval nädalal toimuv Rally Estonia on ka autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste etapiks.

Eesti meistrivõistlustel osalejad alustavad rallit ja finišeerivad samal pjedestaalil, millel MM-i sõitjad ning võistlevad kokku seitsmel lisakatsel kogupikkusega 76,68 kilomeetrit.

Esimene, vaid Eesti meistrivõistlustel osalev rallipaar ületab Tartu Raekoja platsil asuva stardipoodiumi neljapäeval, 14. juulil orienteeruvalt kell 20.30 ja stardib esimesele kiiruskatsele kell 22.37.

Reedel läbivad Eesti meistrivõistlustel osalejad kaks lisakatset ning laupäeval neli. Võitjaid autasustatakse laupäeval Tartu Raekoja platsil asuval finišipjedestaalil orienteeruvalt kell 21.30.

"Rally Estonial osalemine on autoralli Eesti meistrivõistluste sarjas sõitvatele meeskondadele suurepärane võimalus silma paista. MM-etapp meelitab raja äärde ka paljud need inimesed, kes muidu naljalt rallile ei satu. Teisalt on MM-etapil osalemine paljudele kohalikele sõitjatele kogemus omaette," kommenteeris Eesti Autospordi Liidu rallikomitee esimees Emilia Abel.

Eesti meistrivõistlustele registreerus 66 rallipaari, lisaks võistleb kümme ekipaaži nii EMV kui ka Rally Estonia üldarvestuses. Viimati nimetatute tulemus Eesti meistrivõistlustel saadakse EMV arvestusse kuuluvate kiiruskatsete tulemuste väljavõttena üldisest lõpuprotokollist.

"Huvitav on sel rallil ka EMV stardijärjekord – suures pildis starditakse MM-ralli lisakatsete esimese läbimise järel. EMV arvestuse siseselt oleme aga stardijärjekorra ümber pööranud ja seega alustavad hoopis võistlusklassid EMV7 ja EMV8 ning lõpetavad nelikveolised autod," sõnas Abel.

Terminal Oil Eesti meistrivõistluste neljanda etapi ajakava ja kiiruskatsete valikut on võimalik vaadata siin. Rally Estonia on autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste etapiks kõigile klassidele, välja arvatud veoautod.