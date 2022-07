Ostapenko jõudis pärast mitmeaastast pausi suurel slämmil neljandasse ringi

Esimene geim läks üsna võrdselt, kuid geimide seisult 3:3 suutis rumeenlanna lisakäigu leida ning järgmises kolmes geimis lätlanna alistada ja seega ka kogu seti võita.

Teises setis asus rumeenlanna küll geimidega 1:0 juhtima, kuid seejärel võitis Ostapenko kõik järgnevad kuus geimi. Kolmandas setis ei jätnud lätlanna samuti erilist võimalust Begule, andes ära ainult ühe geimi.

Jelena Ostapenko is in to the 4th round of a slam for the first time since 2018 Wimbledon!



Beats Begu 3-6 6-1 6-1 pic.twitter.com/6fUenxQtsR