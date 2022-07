Gauff lõi võidumängus turniiri kiireima servi

Teel võidu poole paugutas Gauff naisteturniiri seni kaks kiireimat servi. Center Courti suletud katuse all mõõdeti 18-aastase avasetis löödud servi kiiruseks 122 miili tunnis ehk umbes 196 km/h. Seejärel paugutas Gauff teises setis servi, millel mõõdeti kiirust 124 miili tunnis ehk umbes 200 km/h.

Mõlemad servid ületasid eelmise servikiiruse rekordi 119 miili tunnis, mida hoidsid enda arvel Petra Kvitova (WTA 26.) kui ka Elena Rybakina (WTA 23.).

18yo Coco Gauff has hit the fastest serve of the women's tournament so far, a 122mph screamer in her second-round match against Mihaela Buzarnescu.



