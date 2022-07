Venus Williamsi tagasitulek oli võidukas

Venus Williams võitis koos Jamie Murrayga oma tagasituleku esimese matši. Williams, kes ei olnud turniiril mänginud alates 2021. aasta augustist, soovib väidetavalt tõsta oma vormi augusti lõpus algavateks USA lahtisteks.

Kahekordne segapaarismängu meister Murray ja kuuekordne naispaarismängu võitja Williams tegid tugeva esituse. Järgmises ringis mängivad nad Jonny O'Mara ja Alicia Barnetti vastu.

Pärast pingelist algust murdsid Murray ja Williams neljandas geimis Rosolska servi, et asuda 3:1 juhtima, enne kui päästsid kolm murdepalli järgmise kolme servigeimi jooksul.

"Mul ei olnud plaanis mängida. Nägin muru ja läksin elevile," kommenteeris Williams.

Back on the grass and back on the winners list @Venuseswilliams and @jamie_murray progress in the mixed doubles defeating Venus/Rosolska, 6-3, 6-7(3), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/ofFyn2LlOP