Kontaveit ei saanud koroonast taastumise tõttu enne Wimbledoni piisavalt harjutada

Wimbledoni tenniseturniiri teises ringis konkurentsist langenud Anett Kontaveit tunnistas, et kevadel põetud koroonaviirus mõjutab teda tänini.

"Ma arvan, et see oli mul umbes paar kuud tagasi. Tahtsin väga kiirelt naasta ja hakkasin treenima. Intensiivsus oli madal, aga treenisin ikkagi igapäevaselt," lausus eestlanna pärast allajäämist sakslannale Jule Niemeierile (WTA 97.) 4:6, 0:6.

"Ma arvan, et sealt hakkas asi viltu kiskuma. Tagantjärele mõeldes oleksin pidanud endale rohkem taastumisaega andma. Siis üritasin mängida Roomas. See oli füüsiliselt väga keeruline. Oli kuum päev ja mäletan, et oli väga-väga raske."

"Samuti oli mul väga keeruline Prantsusmaa lahtistel," jätkas eestlanna. "Mul oli väga palju energiat puudu ja olin kogu aeg väsinud. Raske oli ärgata. Ma magasin kogu aeg hästi palju."

Pärast Prantsusmaa lahtisi üritas Kontaveit uuesti treenima asuda ja asi läks kehvemaks. "Olin üha enam ja enam väsinud. Otsustasin paar nädalat täiesti vabaks võtta ja mu energia hakkas taastuma," sõnas Kontaveit.

"Alustasin kergemalt, lihtsalt jõusaaliga ja siis oli Wimbledonini umbes kümme päeva. Ma mõtlesin, et ma ei tule, kui ma ei suuda mängida või matši lõpuni mängida. Treeningutel läks paremaks. Ma hakkasin tennist mängima ja tundsin end üsna hästi."

"Aga ikkagi - ma sain enne suure slämmi turniiri vaid nädalajagu tennist harjutada, nii et mõistagi ei ole ma sellises füüsilises seisundis, kus sooviksin."

Kontaveit ei oska öelda, millal võiks tagasi vormi jõuda. "See sõltub, kui väsinud igapäevaselt olen ja kõigest muust. Aga ma mõtlen, et lähen tagasi koju - sõltub täpselt, kuidas läheb paarismängus - ja hakkan kohe tegelema üldkehalise ettevalmistusega."

"Siis ma arvan, et kolm-neli nädalat head treeningut aitavad mind tagasi korralikku vormi," lisas maailma teine reket.

Kas eestlannat võib segada nn pikk COVID, ei ole veel samuti teada. "Mulle öeldi, et liiga vara on diagnoosida pikka COVID-it, aga ma olen käinud paljude arstide juures ja mind on kontrollitud. Minu südame või kopsudega pole füüsiliselt midagi valesti."