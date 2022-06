Brasiillanna võitis Nottinghamis karjääri esimese WTA üksikmängu tiitli

Nottinghamis seitsmendana asetatud Haddad Maia alistas finaalis kuuendana asetatud Alison Riske (WTA 40.) 6:4, 1:6, 6:3, et võita oma karjääri esimene WTA tuuri üksikmängu tiitel. Enne pühapäeva pärines Haddad Maia ainus WTA üksikmängu finaal 2017. aastast, kui ta pidi Seoulis tunnistama Läti esireketi Jelena Ostapenko (WTA 16.) paremust.

FIRST WTA SINGLES TITLE FOR BIA



Beatriz Haddad Maia overcomes Riske in three sets to take the trophy in Nottingham!#RothesayOpen pic.twitter.com/29bRgGUzHT