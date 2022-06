Treiman: kui oled noorega koos, siis oled ise ka noor

Õigupoolest on tõeline ime, et Adavere tillukeselt koolistaadionilt on jõutud maailma tippu. Väino Treimani kiiruisuarmastus algas 35 aastat tagasi.

"Kuna abikaasa on kehalise õpetaja, siis ma püüdsin teda aidata ja et saaks ikka talveveerandil väljas olla. Hakkasingi jääd tegema," sõnas Treiman.

Väino Treimani nimekamad õpilased on Marten Liiv, kes oli tänavusel taliolümpial seitsmes ja Saskia Alusalu, kes sai neli aastat varem neljanda koha.

"Väino on ise ka öelnud, et mina tegin väga palju tööd, et see oli minu tugevus. Aga ma kindlasti ei olnud kõige andekam õpilane. Siin on ju palju andekamaid," sõnas Saskia Alusalu.

70-aastaseks saanud legendaare kiiruisutreener Väino Treiman niipea puhkama jääda ei saa, sest tema õpilastel on suured plaanid.

Kui Marten otsustab järgmisele olümpiale minna, siis tuleb veel üks olümpiatsükkel. Ja hetkel on Adavere koolis laste poolelt natuke tõusutee, kuna lasteaialapsed käivad trennis. Ja nagu öeldakse - kui oled noorega koos, siis oled ise ka noor," kommenteeris Treiman.