Lajal: täiskasvanud vastased on mentaalselt väga tugevad

Mai alguses tõusid Eesti esireketiks. Mis tundeid see sinus tekitas?

Ma ei oska öelda, kas see mingeid suuri tundeid tekitas, aga hea, et lõpuks tuli Eesti esireket ära. Aga pikas perspektiivis pole see põhieesmärk. On teisi eesmärke.

Ütlesid, et lõpuks tuli ära. Kas juba ootasid seda, pürgisid selle poole või oli lihtsalt asjade loomulik käik?

Ma ei ütleks, et pürgisin selle poole, aga lihtsalt hoidsin silma peal. Vaatasin, kaugel olen võrreldes teistega. Veidi tahad ikka Eesti esimene olla.

Sul on viimasel ajal olnud edukas minek. Mitu võitu järjest ja ka turniirivõit Kreekas. Mida ise kõige rohkem hindad või on see rohkem nagu protsess?

Pikas perspektiivis on protsess. Aga ikkagi - esimene võit on kõige magusam. Olen selle poole viimased paar kuud pürginud ja töötanud selle nimel. Kui see lõpuks tuli, oli tõesti väga-väga hea tunne.

Ma tean, et treenid väga mainekas tenniseakadeemias. Euroopa suurimas ja parimas. Prantsusmaal. Kuidas sinna sattusid?

Mul ei olnud väga enam kellegiga Eestis trenni teha ja läksin oma treeneriga lahku. Siis mu agent ütles, et Prantsusmaal on hea akadeemia. Nad on Patrickuga [akadeemia asutaja, kuulus tennisetreener Patrick Mouratoglou] sõbrad. Kutsus mind proovima. Läksin proovima ja mulle meeldis. Siis mõtlesime, et äkki jään sinna - seal on head treeningvõimalused, palju mängijaid, kellega mängida. Kõik sobis, jäin sinna.

Kas sinna on ka raske saada? Või rohkem nii, et püsima jääda ja trenni teha - selleks peab olema teatav tase?

Sa saad sinna küll, aga parematesse gruppidesse ja paremate mängijatega mängima - siis sa pead oskama mängida. Pead õigeid asju tegema. Kõik, kes tahavad, saavad akadeemiasse, aga kõikidele ei anta võimalust tippudega mängida.

Ma saan aru, et sina oled treeninud juba kõige kõrgemate tippudega. Maailma teise reketi Daniil Medvedeviga. Mismoodi see võimalus avanes? Kas tema on ka akadeemia liige või kuidas see juhtus?

Ta tuli ka sinna akadeemiasse, nüüd ta treenib seal vahetevahel. Minu treener oli varem Daniili treeneri õpilane. Nad on väga head sõbrad. Ta rääkisi Daniili treeneriga ja siis hakkasime vaikselt koos treenima. Nüüd oleme rohkem teinud.

Kui palju selline asi sulle juurde annab, et treenida kellegagi, kes on tõesti juba maailma tipus?

See annab tõesti palju kogemust. Saad neilt õppida ja näha, milline on nende tase ja milline on minu tase võrreldes nendega. See on kindlasti väga hea võimalus mulle edasiarenemiseks.

Aga igapäevane treeningtöö. Mismoodi see käib? Kes on seal sinu põhilised treeningpartnerid?

Põhiline treeningpartner on Eliakim Coulibaly. Ta on Cote d'Ivoire'ist pärit ja ATP 500 kandis. Mul on oma treener, temal on oma treener. Teeme iga päev koos trenni ja nüüd käime koos võistlustel ka.

Sel aastal on plaanis ainult täiskasvanute turniirid. Mida see tähendab ja kui suur on vahe võrreldes juunioride turniiriga? Kas see tähendab ka konkreetset arenguhüpet?

Kindlasti on suur vahe. Tasemevahe on teine. Juuniorides on palju häid mängijaid, kes suudavad pool mängu väga hästi mängida, aga võivad lõpuks laguneda. Aga mehed on mentaalselt tugevad, nad ei lagune ära ka mängu lõpus. Sa pead ise mängima kõrget level'it kogu mängu jooksul. See vajab rohkem tööd, fookust. Kindlasti on vaja palju rohkem tööd teha, et oleks valmis ja saaks edasi minna.

Tegid ühe nädalaga väga suure hüppe. Tõusid tabelis nädalaga 180 kohta. Mis on selle aasta eesmärk?

Eesmärk on suve lõpuks olla 600 sees. Selle panime treeneriga juba paar kuud tagasi eesmärgiks. Vaikselt tõusen sinnapoole. Aasta lõpu eesmärki veel pole ette pandud. Vaatame edetabelikohta, aga mõtleme ka edasiarengule ja mängulisele pildile - kuidas sealt saaks paremini.