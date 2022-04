Tänak: täna suutsime olukorrast võtta maksimumi

Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai) lõpetasid Horvaatia ralli avapäeva kolmandal kohal. Tänak usub, et rasketes tingimustes sõidetud avapäeval suutis ta olukorrast võtta maksimumi.

"Tänane päev oli väga nõudlik, kuna nähtavus oli halb ja teedel oli oodatust rohkem pori. Enne rallit lootsin, et see on rohkem nagu asfaltralli, kuid lõppkokkuvõttes oli väga mudane," rääkis Tänak pressiteate vahendusel.

"Kõige selle juures suutsime olukorrast maksimumi võtta, seega peame rahule jääma. Arvan, et täna püüdsid kõik lihtsalt ellu jääda. Homme näeme, kas tingimused parenevad ja loodetavasti saame olla konkurentsivõimelisemad. Praegu ei keskendu me tiitlile, vaid ainult rallile ja sellele, mis on meeskonna jaoks kõige parem," lisas Tänak.

Eestlasele jagas kiidusõnu ka tiimipealik Julien Moncet. "Arvestades neid olusid, on Ott hiilgavalt hakkama saanud. Sama ütleksin ka Oliver Solbergi kohta, kes tegi samuti rasketes tingimustes väga häid aegu. Siin võib veel kõike juhtuda. Kindlasti pole veel miski otsustatud ja arvan, et võime veel väga häid tulemusi saavutada," märkis Moncet.

Kaheksa katse järel juhib Horvaatia rallit Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestab Thierry Neuville'i (Hyundai) minuti ja nelja sekundiga ning Tänakut minuti ja 23 sekundiga.

Laupäeval ootab sõitjaid ees kaheksa kiiruskatset, päeva esimene katse algab kell 8.43. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.