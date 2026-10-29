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Man City ja Liverpool said penaltite abil edasi

Jalgpall
Manchester City
Manchester City Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Action Plus
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli liigakarikasarjas vajasid suurklubid Manchester City ja Liverpool kolmapäeval veerandfinaali jõudmiseks penaltiseeriat.

Manchester City läks kodus vastamisi Brighton & Hove Albioniga. Tänavu kõrgliigas hästi esinev Brighton asus kahel korral juhtima, aga Man City suutis mõlemal juhul viigistada ja mäng jõudis penaltiteni.

Seal eksis hakatuseks Man City neljas lööja ja avavärava autor Mateo Kovacic, aga kodupubliku õnneks ei suutnud Brightoni kaks viimast lööjat palli väravasse toimetada ja see tähendas 4:3 seeriavõitu Man Cityle.

Liverpool ja Chelsea mängisid normaalaja 1:1 viiki, kusjuures väravateni jõuti penaltite abil. Järgnenud seerias eksis kõigepealt Valentin Barco (Chelsea), aga Liverpooli viimane lööja Kostas Tsimikas ei saanud samuti hakkama.

Pealinnaklubil tekkis suur võimalus seitsmendas voorus, kui Ryan Gravenberch eksis, aga järgnevalt ei saanud koguni kaks Chelsea mängijat järjest palli väravasse ja see tähendas 6:5 seeriavõitu Liverpoolile.

Ülejäänud mängudes alistas Bournemouth kodus Aston Villa 3:0, Sunderland kodus Brentfordi 3:2 ja Crystal Palace võõrsil Fulhami 1:0.

Neljanda ringi viimane mäng toimub neljapäeva õhtul, kus lähevad vastamisi Everton ja Newcastle United.

Toimetaja: Siim Boikov

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