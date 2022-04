Tänak kiitis valikuid: olime õigetel hetkedel teel õigete rehvidega

"Võrreldes sellega, kus olime reede õhtul, ei ole lõppkoht halb," sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Tegelikult on see lubavam kui oleksime praegu oodanud."

Rovanperä ja Tänak läksid viimasele võistluspäevale vastu erineva rehvivalikuga ja eelviimane katse tõigi eestlasele edu, sest märjal teel olid tema kaks vihma- ja kaks pehme seguga rehvi soomlase kahest vihma- ja kahest kõva seguga rehvist paremad ning Tänak haaras 1,4-sekundilise edu.

"Meil ei olnud kiirust, mis oleks võimaldanud teistega võidu sõita, aga olime oma rehvivalikutes väga targad ja see töötas meie kasuks. Olime alati õigel hetkel õigete rehvidega, isegi teistega võrreldes," lisas Tänak.

Punktikatsel õnnestus Rovanperäl näidata suurepärast minekut ja ta edestas Tänakut 5,7 sekundiga, mis tõi ka üldvõidu. Ülejäänud seltskond kaotas enam kui paarkümmend sekundit.

"Lõpuks oli Kallel see minek, mis meil jäi puudu ja see on asi, millele peame keskenduma. Vaatame, mida järgmised rallid toovad. Nüüd liigume edasi kruusale, mis on jällegi täiesti uueks teemaks," lõpetas 2019. aasta maailmameister.