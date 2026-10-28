Flora ja Chelsea noored leppisid avamängus viiki

Sander Alamaa avas Flora kasuks skoori juba 4. minutil, kuid Jashayde Greenwood lõi veerand tundi hiljem viigivärava ja veidi enne poolajavilet viis Chelsea juhtima Chizaram Ezenwata tabamus. Flora viigivärav sündis 60. minutil, mil Alamaa realiseeris Karel Isoki teenitud penalti.

"Enne mängu rääkisime, et Chelsea on kontrarünnakutel haavatav. Esimese värava puhul sain ilusti keskkaitsja vastu joosta ja kasutasin oma võimaluse ära. See oli hea algus mängule. Teise värava puhul ma ei ole kindel, kas oli penalti, aga vähemalt vilistati meie kasuks. Nägin, et väravavaht hüppas ühele poole ära ja panin palli rahulikult teise nurka," rääkis Alamaa mängu järel ERR-ile.

Chelsea lõpetas kohtumise üheksakesi, sest 55. minutil sai punase kaardi keskkaitsja Dante Waite ja 89. minutil korjas teise kollase kaardi poolkaitsja Isaac Silva.

"Mõnes mõttes oli tasemevahet Premier League'i klubi kasvandikega tunda. Nad olid tehniliselt väga kvaliteetsed mängijad. Keskväljal panid nende mängijad päris ulmelisi sööte. Aga kui minna duellidesse niimoodi nagu meie täna läksime, siis võime ükskõik kelle maha murda," arvas Alamaa.

Korduskohtumine toimub Inglismaal 4. novembril.