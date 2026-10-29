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Tartu naiskond võttis koguni 76 lauapalli, Tamberg tegi kolmikduubli

Korvpall
Korvpall.
Korvpall. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Eesti naiste korvpalli meistriliigas teenis kolmapäeval kindla võidu Tartu Ülikool/CHK, kes alistas Rapla/PSP Capitali 73:55.

Teisel poolajal võõrustajaid 25 punkti peal hoidnud Tartu Ülikool tabas viskeid 36-protsendiliselt (28/78), aga siiski paremini kui Rapla, kes sai oma 69 viskest läbi rõnga vaid 17 (25 protsenti).

Omapäraseks kujunes aga lauavõitlus, mille tartlannad võitsid koguni 76:40. Tartu võttis 32 ründelauda, kahekohalise arvu lauapallideni jõudis neli mängijat. Anastassia Froljonok tabas oma 12 viskest kümme ja lõpetas mängu 21 punkti ning 12 lauapalliga.

Anna Maria Tamberg kogus 12 punkti, kümme lauapalli ja kümme resultatiivset söötu, kaksikduubli tegi ka Melinda Sõrmus, kes sai kirja kümme punkti ja 13 lauapalli. Võõrustajate parim oli Eva Marie Lindal 20 punktiga. Lindal tabas 11 vabaviskest üheksa.

Tartlannad said hooaja neljandas mängus kirja esimese võidu, ka Raplal on üks võit ja kolm kaotust. Tabeliliidriks on kõik kolm senist kohtumist võitnud Team Rae vald/GoFlow, kes oli eelmisel nädalal Trine Kasemägi 24 punkti ja 13 lauapalli toel 88:67 üle just Raplast.

Toimetaja: Anders Nõmm

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