Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

Inglismaa liigakarikavõistlustel sündis tõeline üllatustulemus, kui neljanda liiga klubi Fleetwood Town alistas penaltiseerias riigi valitseva meistri Arsenali.

Kohtumine tuli varakult umbes kaheksaks minutiks peatada, kuna staadioni kohal märgati drooni. Kui mäng jätkus, jõudis esimesena sihile kodumeeskond. Fleetwood pääses juhtima 21. minutil, kui Aaron Loupalo-Bi saatis palli Illan Meslier' selja taha.

50. minutil jõudis Arsenal viigini, kui värava lõi Viktor Gyökeres. 85. minutil jäi aga Arsenal vähemusse, sest 16-aastane Max Dowman teenis ebasportliku käitumise eest punase kaardi.

Kuna normaalajal väravaid ei löödud, selgitati veerandfinaali pääseja penaltiseerias.

Penaltiseerias läks Fleetwood 4:3 juhtima, seejärel tõrjus nende väravavaht Jay Lynch Bruno Guimaraesi penalti ning 19-aastane Conor Haughey suutis pinge all toime tulla ja tõi Fleetwoodile penaltiseerias 5:3 võidu.

Teises teisipäevases kaheksandikfinaalis oli kolmanda liiga klubide vastasseisus Bradford City 2:0 parem Peterborough Unitedist. Ülejäänud kaheksandikfinaalid mängitakse kolmapäeval ja neljapäeval.