Tänak: meil polnud enesekindlust, et viimasel piiril sõita

Tänak võttis keerulistes tingimustes sõidetud laupäevasel võistluspäeval ühe katsevõidu, aga sellest piisas, et vahet liidri Kalle Rovanperäga tugevalt vähendada. Pühapäevase võistluspäeva eel on Toyota sõitja edu eestlase ees 19,9 sekundit.

"Laupäeval ei olnud kergem kui reedel, mõned katsed olid äärmiselt keerulised," sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Hommikul eeldasime, et Plataki katsel sajab vihma, seega võtsime läbimisele kaasa märjad rehvid ja see risk tõi meile edu. Pärastlõunal andsime endast parima, aga meil polnud enesekindlust ega tunnetust, et viimsel piiril sõita. Rovanperä tegi tugeva avalduse ja peame vaatama, mis on pühapäeval võimalik," jätkas Tänak.

"Mingis mõttes on hea, et ta surub, sest see tähendab, et avaldame talle survet. Loodetavasti leiame pühapäevaks midagi juurde. Ma ei ole teise kohaga rahul, aga liigne risk ei pruugi kasu tuua," lõpetas eestlane.

Avapäeval head tempot näidanud, kuid ajakaristuse tõttu neljandaks langenud Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville kaotab Rovanperäle neljandana 1.18. Vahe kolmandal kohal oleva Craig Breeniga on samas vaid 4,9 sekundit.

"Ma ei ole tavaliselt sõitja, kellele meeldib suuri riske võtta, eelistan asjade kontrolli all hodmist. Samas tunnen, et vajaduse korral oleme võimelised rohkem suruma. Proovisin seda pärastlõunal ja võitsimegi aega tagasi, seega anname homme lahingu," ütles Neuville.