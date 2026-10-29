Serviti tõusis meistriliigas ainuliidriks

Põlva Serviti alistas Eesti käsipalli meistriliiga kohtumises kodus Viljandi HC/Leonhard Weissi võistkonna 29:27 (14:15) ja jätkab täiseduga.

Esimene poolaeg möödus valdavalt Viljandi juhtimisel, kuigi nende edu kahanes poolajaks vaid ühele tabamusele. Teisel poolajal hakkas vaekauss kalduma kodumeeskonna kasuks.

Tosin minutit enne lõppu asus Serviti juba nelja väravaga juhtima (26:22). Viljandi suutis aga mõne minutiga kolm tükki tagasi visata. Viigini aga ei jõutud.

Johannes Pertelsoni tabamuse järel kahanes Serviti edu 41 sekundit enne lõppu taas ühele väravale (28:27), aga mängu lõpetas hoopis Serviti mängija Alfred Timmo tabamus.

Timmo viskas Serviti kasuks lõpuks üheksa väravat, viie tabamusega aitasid Mathias Rebane ja Hendrik Varul. Viljandi paremad olid Ott Varik seitsme ja Aleksander Pertelson kuue väravaga.

"Alustasime väga hästi, kuid võrdsete võistkondade lahingus kukkusid pisiasjad täna vastaste poolele," võttis kohtumise kokku Viljandi mängija Aleksander Pertelson.

"Esimene poolaeg meie poolt liiga palju pallikaotusi," lisas Serviti poolelt Rebane. "Mängu ilu rikkusid täna kaheminutilised karistused."

Servitil kogunes neid karistusi kokku neli, Viljandil kaheksa.

Enne neljapäevast kohtumist oli mõlemal meeskonnal tabelis kolm võitu. Nüüd jätkab täiseduga üksnes Serviti.