Tartu Bigbank on alustanud hooaega kahe 3:0 võiduga

Esimese geimi lõpus jõudis Selver viigini 19:19, 23:23 ja 24:24, aga siis teenis kaks punkti järjest Tartu. Teine geim kuulus neile kindlamalt ja kolmas oli taas tasavägisem, aga tegelikult ei juhtinud pealinnaklubi kordagi. Viimane viigiseis tablool oli 22:22.

Tartu paremad punktitoojad olid Stefan Kaibald 12 (+6) ja Valendin Kordas kümne punktiga (+2). Selverile tõi Kaur Erik Kais 14 (+5) ja Marcell Pesti 11 (+5) punkti.

Tartu rünnak oli 42 ja vastuvõtt 50 protsenti. Servilt teeniti viis ja blokist kümme punkti, neist pooled tõi Beau Graham. Selveri vastavad näitajad olid 40 ja 52 protsenti, kolm ja neli punkti.

Tartu on alustanud hooaega kahe võiduga. Avamängus alistati koduväljakul kolmes geimis ka Läti klubi Ezerzeme/DU/Homelike. Selveril on nüüd ühe võidu kõrval kaks kaotust.

Balti liiga jätkub pühapäeval, 1. novembril, kui lähevad vastamisi Pärnu Võrkpalliklubi - Robežsardze/RSU ja Ezerzeme/DU/Homelike - Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas.