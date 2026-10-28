Bigbank/Kalev mängis Manchesteris suure edu maha

Kalev alustas kohtumist 8:0 spurdiga ning poolajaks paisus vahe 18 punkti peale. Kolmandal veerandajal tuli Manchester lähemale, ent vahe oli jätkuvalt kahekohaline.

Manchester tegi viimase veerandaja alguses 9:0 ja 7:0 vahespurdid, mis viisid võõrustaja viis minutit enne lõppu esmakordselt juhtima (72:70). Sealt edasi kulges mäng punkt-punktis, aga Kalev ei suutnud viimastel minutitel kahest punktist lähemale võidelda.

Manchesteri kangelaseks kerkis Keon Thompson, kes viskas oma 24 punktist 11 viimasel veerandajal. Kalevi särgis oli resultatiivseim 23 punkti toonud Kevaughn Allen, Hugo Toom viskas 18 ja Owen McCormack 17 punkti.

Kalev on nelja mänguga kogunud kaks võitu ja kaks kaotust. Manchester sai kahe kaotuse kõrvale esimese võidu. Järgmisel nädalal kohtub Kalev võõras saalis alagrupi liidri Chalon'iga (3-1).