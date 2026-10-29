Maailmarekord tõi Põhja-Korea tõstjale teise MM-tiitli

Hiinas Ningbos alanud tõstmise maailmameistrivõistlustel on kahes kergemas kaalukategoorias jaganud kuldmedalid kohalikud ja Põhja-Korea sportlased ning näha on saanud ka esimesi maailmarekordeid.

Kuni 65 kilogrammi kaaluvate meeste konkurentsis näitas Põhja-Korea tõstja Pak Myong-jin rebimises paremuselt neljandat tulemust, aga sikutas tõukamises üles 187-kilogrammise kangi, mis tähistas maailmarekordit.

Maailmarekord 331 oli ka tema kogusumma, kuigi konkurendid ei jäänud kaugele: hõbedale tulnud türklane Muhammed Furkan Özbek sai kirja 330 ja pronksi võitnud ameeriklane Hampton Morris 328 kilogrammi.

23-aastane Pak võitis aga oma teise maailmameistritiitli. Aasta eest Norras oli ta samas kaalukategoorias teine, aga tunamullu Manamas sai kulla kuni 61 kilogrammi kaaluvate meeste seas.

Kõige kergemate ehk kuni 60-kiloste meeste konkurentsis moodustasid esikolmiku hiinlane Yang Yang (304 kilogrammi) ning põhjakorealased Pang Un-chol (300 kg, hõbe) ja Pak In-song (300 kg, pronks).

Kuni 49-kiloste naiste seas jõudsid medaliteni Ri Song-gum (Põhja-Korea; 211 kg), Zhao Jinhong (Hiina; 207 kg) ja Huang Yi-chen (Taiwan; 186 kg) ning kuni 53-kiloste seas Zhang Haiqin (Hiina; 221 kg), Miranda Ulrey (USA; 220 kg) ja Kim So-hyon (Põhja-Korea; 214 kg).

Tõstmise maailmameistrivõistlused kestavad Ningbos 8. novembrini. Eesti koondis seekord esindatud ei ole.