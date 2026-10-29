Rühmvõimlejate eesmärk MM-il: puhtad esitused ja riikide arvestuses medal

"Ma ütleks, et see oli meie jaoks väga positiivne kogemus, sest saime võistlusega väga rahule jääda. Eks ikka on asju, mida saame nüüd Jaapani jaoks kuu aega parandada. Aga üldpildis oli väga tugev võistlus," meenutas rühma kapten Mona Maasikas intervjuus ETV hommikuprogrammile "Terevisioon".

"See on väga hea hüppelaud MM-iks valmistumisel. Just seda arvestades, et sügis on meil olnud kohati raske. Meil on olnud palju vigastusi ja haigused on ikka ka kimbutanud, aga siis suutsime ikka ilusti kokku võtta."

Maasikas lisas, et MM-i eel ollakse positiivselt ja julgelt meelestatud. "Meil ei ole tegelikult ju midagi karta. Oleme seda kava nii palju harjutanud. Eesmärgiks on teha kõikidel võistluspäevadel puhtad katsed ja püüda ka riikide arvestuses medalit."

Rühmvõimlejad harjutavad üht vähem kui kolm minutit kestvat kava terve aasta. "Hooaja alguses saame uue kava, hakkame seda harjutama ja kuskil veebruaris-märtsis tulevad esimesed võistlused," selgitas Rebastesaba võimleja Saskia Treufeld.

"Enamasti kohe pärast esimesi või teisi võistlusi tuleb koreograaf tagasi, vaatab uuesti kava üle. Kindlasti on kohe midagi veel muuta ja paremaks teha. Erinevad koreograafid käivad päris tihti meie kava üle vaatamas ja väga väikseid detaile lisamas. Sest see võib suurele pildile väga palju juurde anda."

Erinevalt iluvõimlemisest pole rühmvõimlemises erinevaid vahendeid nagu kurikad, lint või rõngas. "Me rohkem keskendume kehalisele liikumisele," täpsustas Maasikas. "Meil on kavas erinevad elemendid: erinevad hüpped, pöörded, tasakaalud."

"Kehatöödel on väga suur rõhk. Kogu kava peab olema üks pikk liikumine pluss sünkroonsus on ka väga oluline. Kõik peab olema samaaegselt. Vahendeid tõesti ei ole, aga samas on nii palju muid detaile, millele keskenduda.

Kohtunikele meeldib väga hea paindlikkus. "Kõrgeid punkte toob see, kui sul on ilusad ulatused. A-element ehk alla spagaadi, B-element ehk spagaadis ja siis C-element, kus on üle spagaadi. Vastavalt sellele antakse ka punkte. Kui midagi ära kukud, siis võetakse maha ka päris palju."

"Puudutus on suur asi, mida vaadatakse," täiendas Treufeld. "Ikka väike varbasirutus ja jalad kokku on kohe punktid maha. Või keegi teeb teistest teisel ajal."

"See on mõne jaoks üllatav, et treenime terve aasta ühte kava. Aga see ongi selleks, et aasta lõpuks oleks kõik samamoodi, kõik teeks ühel joonel ühte asja. Selleks peame tõesti aasta aega treenima."