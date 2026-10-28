Nõmme Kalju sekkus hõbemedali heitlusesse

Kalju asus Paide vastu juhtima juba 12. minutil, kui sihile jõudis Fjodor Jekimov. Teise poolaja keskel sai Paide äärekaitsja Andrade punase kaardi ning järgnenud Kalju karistuslöögist sündis külalismeeskonna kasuks penalti, mille põhjustas Oskar Hõimu käega mäng. Mattias Männilaan realiseeris edukalt 11 meetri trahvilöögi ja vormistas Kaljule üliolulise 2:0 võidu.

Kalju vähendas teise järjestikuse võiduga vahe tabelis teisel kohal oleva Paidega kolmele punktile ja kolmandat kohta hoidva Tallinna Floraga ühele punktile. Hooaja lõpuni jääb veel kaks vooru.

"Igaks juhuks ei taha ette rutata, et oleme rasked ajad seljataha jätnud, aga ütlen nii, et kui me niimoodi edasi mängime, siis me ei peaks muretsema hooaja lõpu pärast," sõnas Männilaan ERR-ile. "Tuletasime endale meelde, et esimesed 15 minutit on ülitähtsad, et nii ise kui ka kogu tiimiga mängu sisse saada, et saaksime enda mängu peale suruda. Suutsime seda teist mängu järjest teha," lisas ta.

Vapruse ja Kuressaare vastasseisus avas väravaarve esimesena kodumeeskond Vaprus, kes läks Matthias Limbergi väravast ette 14. minutil. Taavi Jürisoo päästis saarlastele viigipunkti 83. minutil löödud tabamusega. Vaprus asub tabelis 37 punktiga kaheksandal ja Kuressaare 36 punktiga üleminekumängudele viival üheksandal kohal.

Premium liiga tabeliseis 34. vooru järel: 1. Levadia 87 punkti, 2. Paide 60 p, 3. Flora 58 p, 4. Kalju 57 p, 5. Tammeka 50 p, 6. Harju 47 p, 7. United 37 p, 8. Vaprus 37 p, 9. Kuressaare 36 p, 10. Trans 20 p.

Enne mängu:

Paide tõusis laupäeval liigatabelis teiseks, olles kogunud 60 punkti. Tallinna FC Flora, kes on 34 mängu juba pidanud, kaotab kahe punktiga, Kalju on 54 punktiga neljas.

Paide Linnameeskond on võitnud järjest kolm mängu, Kaljul on võrdlusena viimasest kolmest mängust ette näidata võit, viik ja kaotus.

Sel hooajal on nad Premium liigas vastamisi olnud kolmel korral. Aprillis jäi Paide sealsel kunstmuruväljakul peale 1:0, juunis Hiiu kunstmurustaadionil peetud mõlemad kohtumised jäid 1:1 viiki.

"Praegu on kogu meie tähelepanu suunatud sellele, et anda endast parim. Meeskonnana teame, mida tahame ja mida selle saavutamiseks teha tuleb. Kõik otsustatakse kolmapäeva õhtul väljakul. Hoiame kokku, toetame üksteist ja anname endast kõik. Üheskoos saavutame oma eesmärgi," kommenteeris Kalju abitreener Bogdan Lukašenko enne mängu.