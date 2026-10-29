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Eesti võrkpalli noortekoondis alistas Poola eakaaslased 3:0

Võrkpall
Eesti U-20 võrkpallikoondis
Eesti U-20 võrkpallikoondis Autor/allikas: volley.ee
Võrkpall

Neljapäeval pidasid Eesti U-20 koondise noormehed esimese kohtumise Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel, kui Poola vastu saadi 3:0 (25:22, 25:21, 25:22) võit.

Eestit vedas Andres Jefanov, kelle arvele kogunes 23 punkti (+12), Tobias Louis Laffranque lisas üheksa punkti (+2), Carl Kreek kaheksa (+1) ja Rasmus Priimägu kuus silma (+3). Eesti vastuvõtt oli 43% ja rünnak 53%, blokipunkte saadi üheksa ja servil löödi kolm ässa (kõik Jefanov), eksiti 14 servil.

Poola parimad olid võrdselt 13 punktiga Patrick Pea ja Adam Potempa. Poola vastuvõtt oli 40% ja rünnak 39%, blokk saadi Eestile ette kaheksal korral ja servilt saadi neli punkti (eksiti 12 pallingul).

Jerevanis kuulub Eesti meeskond A-alagruppi koos Gruusia ja Poolaga. B-alagrupis mängivad Läti, Ukraina ja Armeenia. Pärast alagrupikohtumisi peetakse ka kohamängud.

EEVZA meistrivõistlused on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste valiksarja esimeseks ringiks. Otse EM-ile pääseb turniiri võitja, kolm järgmist pääsevad valiksarja teise ringi.

Eesti koondise koosseis: Reio Markkus Lepp, Steven Marti Lillipuu, Hendrik Hollas, Regan Rohumets, Carl Kreek, Arto Lepamets, Kristofer Pajuste, Mark Norman Soome, Rasmus Priimägi, Sven Jürgen Post, Mattias Meresaar, Tobias Louis Laffranque, Holger Purga, Andres Jefanov.

Peatreener Lauris Iecelnieks, abitreener Sten Vahtras, füsioterapeut Mark Leinfeld, statistik/mänedžer Krislin Heinsoo.

Reedel mängib Eesti koondis Gruusiaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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