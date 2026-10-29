Bayerni peatreener Kompany sai haiglast välja

Treeningul kokku kukkunud Müncheni Bayerni peatreener Vincent Kompany kirjutati kolmapäeval haiglast välja, aga tema tööpostile naasmise aeg pole veel teada.

Belglane vajus kokku möödunud nädala reedel Bayerni duubelmeeskonna treeningul. Eelnevalt oli ta põdenud viirushaigust, mistõttu jäid mõned meeskonna treeningud ja Meistrite liiga pressikonverents vahele, aga mängudel oli ta alati kohal.

"Asjaolusid arvestades läheb tal hästi," ütles Bayerni spordidirektor Max Eberl kolmapäeval ringhäälingule ARD. "Ta kirjutati täna haiglast välja. See on meie kõigi jaoks kõige suurem ja parem uudis."

"Reedese vahejuhtumi põhjustas ärritus ajukelmes. Nüüd ta puhkab ja võtab ravimeid; olen kindel, et ta on peagi taas väljaku ääres ja tegutseb täie jõuga."

Kompany naasmise täpset aega pole veel paika pandud – Eberli sõnul asub belglane oma kohustuste juurde alles siis, kui arstid on selleks loa andnud. Vahepeal on meeskonna peatreeneri kohustes olnud abitreener Aaron Danks, kes juhendas pallureid ka möödunud nädalavahetusel liigakohtumises Freiburgiga, mis võideti 3:1.

Käimasoleval nädalal seisab ees aga matš tiitlirivaal Dortmundi Borussiaga.