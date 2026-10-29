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Keila Basketi peatreener Peep Pahv sai juhendamiskeelu

Korvpall
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Korvpalli Eesti-Läti liiga: BC Kalev/Cramo - Keila Coolbet
Korvpalli Eesti-Läti liiga: BC Kalev/Cramo - Keila Coolbet Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Eesti korvpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Keila Basketi (Saku I liiga) peatreener Peep Pahvile karistuse 22. oktoobril esiliiga mängul Audentese SG/Swedbank ja Keila Basket vahel toimunud intsidendi eest, kus Pahv sattus konflikti mängu vilistanud kohtuniku Marcus Sadõhoviga.

Distsiplinaarkomisjonile laekunud materjalide põhjal määrati Pahvile viiemänguline juhendamiskeeld Saku I liigas. Kuni karistuse ära kandmiseni on Pahvil keelatud osaleda kõigil muudel Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatud mängudel treenerina. Lisaks määrati klubile MTÜ Keila Basket trahv summas 2000 eurot.

Pahvil on õigus distsiplinaarkomisjoni otsust edasi kaevata, esitades Eesti Korvpalliliidu õiguskomisjonile apellatsiooni liiga distsiplinaarkomisjoni otsusele seitsme tööpäeva jooksul alates otsuse kättesaamisest. Tähtaegselt apellatsiooni esitamata jätmise korral liiga distsiplinaarkomisjoni otsus jõustub.

Kuna otsus ei ole apellatsiooni esitamise võimaluse tõttu tänase seisuga jõustunud, on Pahvil kuni apellatsioonitähtaja möödumiseni või apellatsiooni esitamise puhul õiguskomisjoni lõpliku otsuseni õigus oma võistkondi korvpalliliidu poolt korraldatud mängudel edasi juhendada.

Distsiplinaarkomisjoni otsus ei laiene Eesti-Läti liigale, mida korraldab Eesti Korvpalliliidust eraldiseisev juriidiline keha.

Toimetaja: Siim Boikov

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