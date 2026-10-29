Grünmanni, Lassi ja Asi klubid said eurosarjas lüüa

Eesti korvpallur Laura Liisa Grünmanni klubi Riia TTT kaotas naiste Eurocupi sarjas kodus Itaalia klubile Venezia 72:91 (15:22, 14:35, 34:10, 9:24) ja sai tabelisse esimese kaotuse.

24 minutit mänginud Grünmann viskas kuus punkti (kahesed 2/4, kolmesed 0/3, vabavisked 2/5), võttis kaks lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas kolm korda palli ja tegi kaks viga.

Riial on neljaliikmelises alagrupis nüüd üks võit ja üks kaotus. Eelnevalt alistati võõrsil Rumeenia klubi Cluj-Napoca 84:62. Järgmisena mängitakse esmaspäeval, 2. novembril kodus Iisraeli klubiga Ramla Elitzur.

Kolmapäeval pidi kaotuse vastu võtma ka Kadri-Ann Lassi klubi Ostrava, kes jäi kodus alla Bulgaaria klubile Montana 2003. Lass mängis 30 minutit, viskas kaheksa punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/4), võttis viis lauapalli, jagas kolm tulemuslikku söötu, tegi ühe vaheltlõike, pani kolm kulpi, kaotas kolm korda palli ja tegi ühe vea.

Ostraval on alagrupis üks võit ja kaks kaotust ning hetkel ollakse viimasel kohal.

Anna Gret Asi ja Braine Castors kaotasid kodus Ateena Panathinaikosele 66:84 (19:17, 14:27, 19:22, 14:18). Asi mängis 19 minutit, viskas 12 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/2, vabavisked 1/1), võttis ühe lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu, pani ühe kulbi, kaotas kaks korda palli ja tegi kolm viga.

Panathinaikos on täisedu kolme võiduga alagrupi liider, aga kolmel naiskonnal on kirjas üks võit.