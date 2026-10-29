Viimasel kohal asuv Rooba klubi võitis

KooKoo viskas kohtumise esimese värava, aga kaotas siiski avakolmandiku 1:2. Teise kolmandikuga suutis KooKoo aga 3:2 ette asuda ja viimase alguses visati neljaski värav. Külalised tulid uuesti ühe värava kaugusele, aga KooKoo läkitas viimase litri tühja puuri.

Kahe värava ja ühe resultatiivse sööduga panustasid KooKoo võitu Ville Meskanen ja Veeti Miettinen, neli pealeviset teinud Rooba ise resultatiivsuspunkte ei kogunud.

Meeskonna jaoks oli võit väga vajalik, sest kehva hooaja alguse tõttu ollakse kindlalt viimasel kohal. KooKoo on kogunud 18 kohtumisega kümme punkti ja kaks mängu vähem pidanud Helsingi Jokerit on eelviimasel kohal, aga nelja punkti kaugusel.

Soome kõrgliigat juhib hetkel 37 punktiga Rauma Lukko. Lappeenranta SaiPal on kirjas 34 silma. 33 punktiga jätkavad Mikkeli Jukurit ja Oulu Kärpät. Kristjan Kombe klubi Kuopio KalPa on 22 punktiga 17 meeskonna konkurentsis 13. kohal.