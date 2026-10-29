Antetokounmpo ja Adebayo vedasid Miami lõpuks esimese võiduni

Korvpalliliigas NBA teenis Miami Heat hooaja esimese võidu, kui oli võõrsil 129:117 üle Henri Veesaare kodumeeskonnast Atlanta Hawks. Silmapaistvad individuaalsed õhtud olid nii Steph Curryl kui Nikola Jokicil.

Hooaega nelja kaotusega alustanud Heat võitis kolmapäeval avapoolaja 69:56 ja kontrollis seejärel ka teist poolaega, kui ei lubanud kodumeeskonda seitsmest punktist lähemale. Kahel korral liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Giannis Antetokounmpo viskas võitjate kasuks 24 punkti ja võttis 18 lauapalli. 24 punkti panustas ka Bam Adebayo, kellest sai mängu jooksul Miami ajaloo edukaim lauapallide võtja (5794), möödudes selles arvestuses Udonis Haslemist.

Oma potentsiaali näitas koos Veesaarega suvises NBA draft'is valitud 19-aastane mängujuht Kingston Flemings, kes viskas Atlanta resultatiivseimana 23 punkti, kogus viis lauapalli ning sama palju korvisööte.

Nikola Jokic sai kirja oma karjääri 200. kolmikduubli, kui kogus Denver Nuggetsi 104:91 võidumängus New Orleans Pelicansi üle 21 punkti, 13 lauapalli ja kümme korvisöötu. Serbia tähest on enam kolmikduubleid kogunud vaid Russell Westbrook (209). Hooaega kolme järjestikuse kaotusega alustanud Golden State Warriors teenis teise võidu järjest, kui oli kolmapäeval 119:114 üle Minnesota Timberwolvesist ja tegi seda suuresti tänu Steph Curryle, kes viskas lausa 44 punkti. Sealjuures tabas legendaarne mängujuht kõik 16 vabaviset.

Oklahoma City Thunder võitis oma hooaja neli esimest mängu, aga jäi kolmapäevaseks võõrsilmänguks Dallas Mavericksi vastu ilma nii Jalen Williamsist kui Cason Wallace'ist, kes on väljas pikemat aega; aga samuti ka Chet Holmgrenist ja Alex Carusost. Lühikese pingiga mullune võitja pidi tunnistama Dallase 120:96 paremust. Cooper Flagg viskas võitjate kasuks 26 punkti ja andis kaheksa resultatiivset söötu, Kyrie Irving lisas 15 punkti.