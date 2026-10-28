Tartu Ülikool alistas lisaajal Kreeka klubi, Pärnu kaotas napilt

Tartu Ülikool võõrustas alagrupifaasi neljandas voorus Kreeka klubi Iraklist, kelle serblasest peatreener Zoran Lukic on ühtlasi Venemaa meeste rahvuskoondise juhendaja juba 2021. aastast.

Tasavägiselt kulgenud mängus ei suutnud kumbki meeskond kümnest punktist suuremat eduseisu saavutada ning liider vahetus kümnel korral. Robert Valge tegi viimasel minutil seisuks 88:89, misjärel avanes Omar El-Sheikhil võimalus tartlastele võit vormistada, kuid ta tabas kahest vabaviskest ühe ja nii mindi lisaajale seisul 89:89.

Lisaaja alguses oli domineerivamaks pooleks Iraklis, aga Keith Palek ja Mack Smith-McEwen tõid Tartu viiepunktilisest kaotusseisust välja ning kolm sekundit enne lisaaja lõppu vormistas Smith-McEwen korvialuse viskega lõppseisuks 101:100 (24:22, 19:25, 28:22, 18:20, 12:11).

"Tahaksin oma meeskonda kiita. Alguses juhtisime, siis jäime taha, aga tulime kaotusseisust välja ja läksime uuesti ette. Mäng läks lisaajale, sest me ei suutnud õigel ajal ära lõpetada. Olla lisaajal viie punktiga taga ja sellest välja tulla, see näitab meeskonna sisu," rääkis Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

"Vastane oli füüsiliselt tugev ja suur. Lauavõitlus oli meie jaoks probleem. Teine probleem oli vastaste punktid meie pallikaotustest. Kui me sundisime vastaseid mängima viis-viie vastu, siis dikteerisime meie seda mängu," lisas Kuusmaa.

El-Sheikh viskas Tartu parimana 20 punkti ja hankis lauast kümme palli. Märt Rosenthal lisas omalt poolt 19 silma ning võidukorvi autor Smith-McEwen panustas 18 punkti. Tartul ja Iraklisel mõlemal on E-alagrupis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Pärnu korvpalliklubi pidi D-alagrupis tunnistama võõrsil Slovakkia klubi Nitra Blue Wingsi 82:80 (32:12, 13:20, 20:26, 17:22) paremust. Pärnu jäi avaveerandil 22-punktilisse kaotusseisu, aga jõudis viimase veerandaja lõpus viigini 77:77. Paraku mängis Nitra viimasel minutil kindlamalt ning võidukorvi eest hoolitses 6,9 sekundit enne lõppu tabava kolmepunktiviskega Javaunte Hawkins.

Hawkins viskas Nitra kasuks 16 ja Dale Bonner 19 punkti. Pärnu parimad punktitoojad olid Klavs Dubults ja Mihkel Kirves 14 ning Renars Birkans ja Hendrik Eelmäe 13 punktiga. Pärnu sai ühe võidu kõrvale kolmanda kaotuse, Nitra arvel on samuti üks võit ja kolm kaotust.

F-alagruppi kuuluv Bigbank/Kalev kohtub kolmapäeva hilisõhtul võõrsil Manchesteri korvpalliklubiga.