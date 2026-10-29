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Mella pööras tasavägise topeltmängu lõpu enda kasuks

Käsipall
SK Tapa kodusaalis punkte kirja ei saanud
SK Tapa kodusaalis punkte kirja ei saanud Autor/allikas: Marie Johanna Kippar/SK Tapa
Käsipall

Käsipalliklubi Mella naiskond teenis Eesti-Läti liiga ja Eesti naiste meistriliiga ühisarvestusse läinud kohtumises võidu, alistades võõrsil SK Tapa/Tapa valla Spordikooli tulemusega 29:27 (16:15).

Mella alustas hästi ning asus kuue minutiga juhtima 4:0. See sundis Tapa naiskonda võtma varajast mõtlemisaega ja pani koduvõistkonna tagaajaja rolli. Teine oluline periood leidis aset teise poolaja keskel. Pärast seda, kui Tapa oli suutnud mängu tasakaalustada ja juhtima minna, tegi Mella vahemikus 45. kuni 48. minutini otsustava spurdi. Diana Laossaare ja Anastassia Volkova väravad viisid Mella uuesti juhtima ning seda edu enam käest ei antud. Samuti said otsustavaks viimased kümme minutit, mil Mella suutis realiseerida rünnakuid kindlamalt ja karistada Tapa eksimusi.

Marjette Maie Müntser ei olnud kaotusega rahul. "Läksime mängule teiste ootustega ja tulemusega ei saa rahule jääda. Teame, et me suudame enamat. Tänane võtmesõna oli kaitse. Kahjuks ei olnud meil täna kahte põhilist kaitsemängijat, aga oleksime pidanud ka tänase koosseisuga pidanud tugevamalt mängima. Tänasest on palju kaasa võtta, mida parandada ja õppida, et tulevasel Eesti-Läti nädalavahetusel paremini toime tulla," sõnas Müntser.

Mella resultatiivseimaks mängijaks tõusis äsja ka naiste koondises mänginud Oksana Nikora, kes sai kümnest viskest kirja kaheksa väravat. Teda toetas tõhusalt Anastasija Bušina, kelle arvele jäi samuti kaheksa väravat, millest kaks sündisid seitsme meetri karistusvisetest. Tapa naiskonna ründemängu vedas Karina Kuul, kes tabas 14 viskest kaheksa. Äli Pihus lisas koduvõistkonna kontosse viis väravat.

Väravavahtide duellis oli statistiliselt edukam Tapa puurilukk Gerda Staal-Allik. Ta tegi 46 viskest 17 tõrjet, mis andis tõrjeprotsendiks 37. Mella poolel jagasid mänguaega kaks väravavahti. Valeria Sohhina tõrjus 27 viskest kaheksa, saavutades tõrjeprotsendi 30. Arina Jermolova sekkus mängu kindlalt ja tõrjus 12 viskest neli, mis tegi tema saldoks 33 protsenti. Kuigi Tapa väravavaht tegi rohkem tõrjeid, aitas Mella väravavahtide stabiilsus kriitilistel hetkedel võidu kindlustada.

Toimetaja: Anders Nõmm

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