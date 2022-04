Djokovic kaotas koduse turniiri finaali otsustava seti nulliga

Pärast 36 minutiga võidetud avasetti päästis Rubljov teises viis settpalli, enne kui pidi kiires lõppmängus esireketile alla vanduma. Djokovici jaoks oli Belgradi turniir sel hooajal alles kolmas ning et enne finaali jäi serblasel selja taha veel kolm kolmesetilist mängu, maksis ta väsimusele lõpuks lõivu ja kaotas otsustava seti 34 minutiga nulliga.

Rubljov on sel hooajal võidutsenud ka Marseille'is ja Dubais, kolm tiitlit on tänavu võitnud veel ka hispaanlased Rafael Nadal ja Carlos Alcaraz. Venelase jaoks on see esimene võit maailma esireketi üle, ainsas eelnevas omavahelises kohtumises jäi peale Djokovic.

"On suur asi sinu vastu mängida ja sinuga teist korda väljakut jagada," ütles Rubljov võidukõnes. "Loodan, et meil tuleb veel lahinguid. Tunnen siin end väga hästi, see on minu jaoks eriline: on väga eriline taas turniiridel publikut näha."

"Palun vabandust selle eest, kuidas kolmas sett läks," sõnas Djokovic kodupublikule. "See on individuaalala, kui midagi ei tööta, ei tööta kogu mootor. Palju emotsioone, aitäh, et aitasite mind finaali."