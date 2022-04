Maailma esireket Djokovic piirdus Monte Carlo Mastersil ühe mänguga

Hispaanlane lõi palli jõuliselt ja täpselt kogu kohtumise vältel, toibudes ka pettumusest, kui kaotas pingelise teise seti.

Djokovicile oli see esimene matš pärast veebruaris Dubai Duty Free tennise meistrivõistlustel veerandfinaalis lüüasaamist.

Esireket võitis hispaanlast 2021. aastal Rooma turniiril ning Tokyo olümpiamängudel, kuid Davidovich Fokina on Monte Carlo Mastersil tuntud kui üks raskemaid konkurente. Eelmisel aastal jõudis ta sama turniiri debüüdil ka veerandfinaali.

Alejandro Davidovich Fokina gets the biggest win of his career! takes out No. 1 Novak Djokovic 6-3, 6-7(5), 6-1 to reach the 3rd round in Monte-Carlo!