Djokovic jõudis kodupubliku ees hooaja esimesse finaali

Djokovici kolmas mäng Belgradi turniiril järgis sama stsenaariumit, mida esimesed kaks: esireket kaotas avasetis koheselt servi ja ei suutnud seejärel vastu murda, kuid pani kahes järgmises setis oma paremuse maksma ja võitis seekord kaks tundi kestnud mängu 4:6, 6:1, 6:2.

Turniiri avamängus pidi Djokovic maailma edetabelis 50. kohal oleva kaasmaalase Laslo Djerega madistama ligi kolm ja pool tundi, enne kui sai raske 2:6, 7:6 (6), 7:6 (4) võidu. Veerandfinaalis alistas ta Miomir Kecmanovici (ATP 38.) 4:6, 6:3, 6:3.

"Kõik kolm mängu on minu jaoks olnud äärmiselt tähtsad," rääkis Djokovic pärast laupäevast võitu. "Taas ei alustanud ma hästi ja kaotasin avaseti. Niipea kui teine sett algas, hakkasin palli tunnetama ja lõin tagantkätt, mis esimeses setis ei töötanud. Hatšanov mängib hästi, seega oli see tähtis võit. Muidugi on praegu iga võit minu jaoks tähtis," sõnas serblane.

Pühapäevases finaalis kohtub ta maailma edetabeli kaheksanda mängija Andrei Rubljoviga, kes oli poolfinaalis 6:2, 6:2 üle itaallasest Fabio Fogninist.