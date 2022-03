Avaseti nulliga kaotanud Kontaveit piirdus Miamis ühe mänguga

Avaringis vaba olnud turniiril 3. asetatud Kontaveit pidi teises ringis tunnistama ameeriklanna Ann Li (WTA 65.) 6:0, 3:6, 6:4 paremust. Viimati kaotas eestlanna kaks mängu järjest mullu augustis. Lile on see karjääri esimene võit esikümnemängija üle.

Avasetis tegi Kontaveit rohkem lihtvigu ja Li realiseeris kõik kolm murdevõimalust, päästes ise neli murdepalli.

Teises setis pääses Kontaveit murdega 4:2 ette ja sellest piisas, et sett 6:3 võita. Otsustavas setis asus Kontaveit kohe 2:0 juhtima ja tal oli ka kaks murdepalli, et 3:0 ette minna, kuid Li suutis need päästa ja seejärel hoopis ise murda ja viigistada. Seisul 3:3 päästis ameeriklanna veel kolm murdepalli ning 5:4 juhtides suutis ta taas Kontaveidi servi murda, vormistades 6:4 võidu teisel matšpallil.

Kontaveit tegi mängu jooksul viis topeltviga ja servis ühe ässa, Li sai kirja neli ässa ja neli topeltviga. Äralöökidest teenis ameeriklanna 31 ja Kontaveit 20 punkti. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 79 ja Li 89.

Kontaveit suutis 12 murdepallist ära kasutada kaks, Li realiseeris kuuest murdevõimalusest viis.