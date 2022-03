Miamis kolmandasse ringi jõudnud Swiatek tõuseb maailma esireketiks

Swiatekil kulus Golubici alistamiseks tund ja 14 minutit. Golubici vastu võitis Swiatek esimeselt servilt 68 protsenti punktidest šveitslanna 41 protsendi vastu ning teiselt servilt 50 protsenti Golubici 20 protsendi vastu. Murdepallidest realiseeris Swiatek üheksast kuus, see-eest Golubic suutis realiseerida üheksast murdepallist ainult ühe.

12-mängulist võiduseeriat nautiv Swiatek tõuseb ülejärgmisel nädalal uueks maailma esinumbriks. Poolatar on tänavu võitnud kaks WTA kõrgeima kategooria turniiri (Doha ja Indian Wells). Jaanuaris peetud Austraalia lahtistel jõudis Swiatek poolfinaali, kus ta pidi tunnistama ameeriklanna Danielle Collinsi (WTA 11.) 4:6, 1:6 paremust.

