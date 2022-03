Murray läheb teises ringis vastamisi Medvedeviga

Murray võitis Delbonise 7:6, (7:4), 6:1. Tema järgmine vastane, esmaspäeval maailma edetabeli esinumbri kaotanud Medvedev oli esimeses ringis vaba.

"Ilmselgelt raske matš," kommenteeris Murray eesolevat matši. "Ta (Medvedev) on viimastel hooaegadel kõvadel väljakutel väga hästi mänginud. Ta väärib tipus olemist. See on minu jaoks suur väljakutse, see on suurepärane proovikivi," lisas ta.