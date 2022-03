Esireket Barty ei osale Indian Wellsis ja Miamis

"Kahjuks pole minu keha taastunud Austraalia lahtistest soovitult ja mul ei ole õnnestunud Indian Wellsiks ja Miamiks korralikult valmistuda," teatas austraallanna.

"Ma ei usu, et olen tasemel, mis oleks vajalik nende turniiride võitmiseks ja selle tulemusel otsustasin mõlemast turniirist loobuda. Ma armastan neid turniire ja olen kurb, et ei saa võistelda, aga pean keskenduma oma keha kordasaamisele."

25-aastane Barty lisas, et plaanib naasta aprillis peetavateks Billie Jean Kingi karikaturniiri mängudeks. "Pärast seda, kui jäin eelmisel aastal BJK karikast eemale, ei jõua ma ära oodata, et saan uuesti rohelist ja kuldset [Austraalia koondise värvid] kanda."

Lisaks oli Bartyl sõnum ka kodumaal ja maailmas valitseva olukorra kohta. "Minu mõtted on kõigiga Queenslandis ja New South Walesis, keda on puudutanud laastavad üleujutused. Ukraina inimestele, eriti mu kaaslastele tenniseperest - me kõik mõtleme teile ja loodame rahu."

Barty võistles viimati 17.-31. jaanuaril peetud Austraalia lahtiste naisüksikmängus, kus võitis kõik seitse kohtumist kahes setis ja lasi vastasel vaid korra - finaalis Danielle Collinsil - jõuda kiiresse lõppmängu.