Nadal sai kirja 400. kõrgeima kategooria tenniseturniiri võidu

Masters 1000 kategoorias ehk kõrgeima kategooria tenniseturniiril juhib Nadal võitudega kõiki mängijad alates sarja algusest 1990. aastal. Teisel kohal on Roger Federer 381 mänguga ning kolmas on Novak Djokovic, kellel kirjas 374 võitu.

Three-time @BNPParibasOpen champion @RafaelNadal earns 400th #ATPMasters1000 win by beating Daniel Evans 7-5 6-3 in #IndianWells 3R.



Nadal leads all players in #ATP Masters 1000 wins since the series started in 1990. @RogerFederer is 2nd with 381 and @DjokerNole is 3rd with 374.