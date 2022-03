Venemaa ja Valgevene kergejõustiklased enam võistlustele ei pääse

Kui Venemaa kergejõustikuliidu liikmelisus WA juures on dopingukorruptsiooni tõttu peatatud juba alates 2015. aastast, siis nüüd tehakse ilmselt sama ka Valgevene alaliiduga.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu otsus sündis päev pärast seda, kui rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) oli andnud soovituse vastavate riikide sportlased võistlustelt eemaldada.

"Maailma on kohutanud see, mida Venemaa on teinud ning millele Valgevene on kaasa aidanud ja tagant õhutanud. Maailma liidrid üritasid sissetungi diplomaatiliste vahenditega ära hoida, kuid tulutult, sest Venemaa kavatses vankumatult Ukrainasse tungida," lausus WA president Sebastian Coe.

"Enneolematud sanktsioonid, mida riigid ja ettevõtjad on üle maailma kehtestanud, näivad olevat ainsad rahumeelsed viisid Venemaa praeguste kavatsuste peatamiseks ja rahu taastamiseks."

"Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et sportlaste sanktsioneerimine valitsuse käitumise eest on mulle vastukarva. Ma olen tõrjunud praktikat, kus poliitikud võtavad sihikule sportlased ja spordi poliitilistel eesmärkidel kui teised sektorid samas jätkavad oma tavapärast toimimist."

"Nüüd on lugu teine, kuna valitsused, ärisektor ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on kehtestanud Venemaa vastu sanktsioone ja meetmeid kõigis valdkondades," jätkas Coe. "Sport peab nendega ühinema, et sõda lõppeks ja rahu taastuks. Me ei tohi sellest kõrvale jääda."