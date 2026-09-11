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Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustik

Tallinna Maratoni nädalavahetusele anti stardipauk reedel ja kolme päeva vältel ootavad korraldajad erinevatel distantsidel osalema ligemale 25 000 jooksjat.

Tallinna Maratonile tuleb osalejaid 93 riigist. Laupäeval toimuvale 10 kilomeetri pikkusele sügisjooksule on startijaid üle 8000. "Tänavune jooks tuleb kõigi aegade kõige suurem. Olen täitsa kindel, et registreerinute arv ületab 25 000 piiri. Maratoni distantsile läheb koos teatemaratoni osalejatega 3500. Ka see on rekord. Poolmaratonis on esmakordselt 5300 ja natuke peale startijat," rääkis Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik.

Tiidrek Nurme on Tallinna maratoni erinevatel distantsidel võitnud 12 esikohta. Tänavu läheb starti 10 kilomeetri jooksus. "Plaan on väga kindel – tulin siia ikkagi pealinna valitsema, võitma. Veider on küll selline mõte, et olen siin võitnud juba 12 korda. See on päris äge teadmine, et ma tulin siia kohale favoriidina," ütles Nurme.

Maratondistantsil selgitatakse välja Eesi meistrid. Vähem kui neli nädalat tagasi Birminghamis EM-debüüdi teinud Karel ja Liis-Grete Hussar läbivad kuu aja jooksul teise maratoni esmakordselt.

"Kuna on alles kuu aega möödas eelmisest maratonist, siis eks ta tuleb selline katse-eksitus võistlus. Ei julge midagi lubada, aga tunnen ennast üldiselt päris hästi. Proovin joosta korralikku aega, tahaks enda tiitlit kaitsta ja miks mitte mängida esiviisiku koha lähedale jälle," märkis Karel Hussar.

"Usun, et on kindlasti lihtsam kui Birminghamis, kus tuli üle 500 tõusumeetri. Tallinnas peaks olema veidi vähem," sõnas Liis-Grete Hussar. "Väga palju jooksen oma koduradadel, kus ma lapsepõlves trenni tegin või elasin. Selles mõttes on igati nostalgiline jooks ja saame vist päris suure osa Tallinnast ära joosta," lisas ta.

Laupäeval joostakse poolmaraton, 10 kilomeetri pikkune sügisjooks ning noorte distantsid.

Toimetaja: Henrik Laever

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