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Jamaica kuulitõukeäss kerkis kõigi aegade edetabelis neljandaks

Kergejõustik
Rajindra Campbell
Rajindra Campbell Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Jamaica kuulitõukaja Rajindra Campbell sai Brüsselis toimuval kergejõustiku Teemantliiga finaaletapil hakkama võimsa saavutusega, kui alistas esimest korda oma karjääris 23 meetri piiri.

30-aastane Campbell alustas võistlust kahe tõukega üle 22 meetri ning oli viimaseks katseks juba võidu kindlustanud, kuid saatis siis kuuli lausa 23 meetri ja kaheksa sentimeetri kaugusele. Vähe sellest, et ta võistluse võitis, Campbell parandas oma senist isiklikku tippmarki (22.59) pea poole meetri võrra ning kerkis sellega kõigi aegade edetabelis neljandaks.

Jamaicalasest parema tõukega on hakkama saanud vaid ameeriklased Ryan Crouser (23.56), Joe Kovacs (23.23) ning Randy Barnes (23.12).

Tänavuse Teemantliiga finaaletapil sai teise koha Jordan Geist (22.23) ning esikolmikusse mahtus veel Kovacs (22.09), pjedestaalilt maha jäi itaallane Leonardo Fabbri (22.03).

Meeste 200 meetri jooksus võidutses ameeriklane Kenny Bednarek, kes püstitas 19,62-ga maailma hooaja tippmargi. Teise koha sai Sinesipho Dambile (19,89) ning kolmanda koha sai Makanakaishe Charamba (19,99), kes alistas napilt olümpiavõitja Letsile Tebogo (20,01).

Naiste 100 meetri jooksus oli kiireim jamaicalanna Tina Clayton, kelle ajaks jäi 10,93. Medali said kaela veel britt Amy Hunt (11,06) ning ameeriklanna Sha'Carri Richardson (11,07). Tõkkejooksus sai esikoha ameeriklanna Masai Russell (12,20), kes edestas Bahama rekordi püstitanud Devynne Charltonit (12,33) ning jamaicalanna Megan Simmondsit (12,43).

Naiste odaviskes võidutses 18-aastane Hiina tulevikutäht Yan Ziyi, kelle parimaks tulemuseks jäi 68.42. Lähim konkurent, jaapanlanna Haruka Kitaguchi jäi pea kolme meetri kaugusele (65.44), kolmanda koha sai Colombia sportlane Flor Denis Ruiz Hurtado (64.07).

Meeste kolmikhüppes teenis võidu itaallane Andy Diaz Hernandez, kes maandus 17 meetri ja 74 sentimeetri kaugusel. Teise koha sai portugallane Pedro Pichardo (17.51) ning esikolmikusse mahtus ka jamaicalane Jordan Scott (17.18).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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